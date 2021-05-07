Sucuk satan işportacı il dışına çıkartıldı
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Sucuk satan işportacı il dışına çıkartıldı

Sucuk satan işportacı il dışına çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi araç üzerinde sucuk satan bir işportacıya müdahale ederek şehir dışına çıkarttı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi araç üzerinde sucuk satan bir işportacıya müdahale ederek şehir dışına çıkarttı.

Zabıta ekibi gıda ve hijyen kurallarından uzak bir şekilde il dışında gelip Hakkari'de sucuk satışı yapan bir işportacının sucukları toplattırarak aracı ile birlikte şehir dışına sevki gerçekleştirildi. Zabıta Müdürü Adil, sokakta satılan ve menşei belli olmayan gıda mamullerine izin vermeyeceklerini belirtti. Demir, "Açıkta ve hijyenik olmayan koşullarda gıda satışına kesinlikle izin verilmeyeceğiz. Açıkta satışa sunulan gıda ürünleri halk sağlığını tehlikeye atmanın yanı sıra nerede ve nasıl üretildiği belli olmuyor. Hijyen şartını yerine getirmeyen, kayıt dışı satış yapan şahıslara itibar edilmemesi gerekiyor. Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın gerekli üretim ve satış izni alınmış, etiketi bulunan ürünleri tüketmesini istiyoruz. Ayrıca kentin değişik noktalarında korona virüs denetimlerimizi de aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi. - HAKKARİ

Sucuk satan işportacı il dışına çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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