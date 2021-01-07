Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı
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Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

07.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:46
Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da memur A.C., çalıştığı kuruma belge almak için başvuruda bulunan galerici Y.A.'dan 2 kangal sucuk, bir kutu lokum, bir karton sigara ve 2 bin 500 dolar rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da memur A.C., çalıştığı kuruma belge almak için başvuruda bulunan galerici Y.A.'dan 2 kangal sucuk, bir kutu lokum, bir karton sigara ve 2 bin 500 dolar rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli memur A.C., iddiaya göre, bir süre önce kendisinden alım satım yetki belgesi isteyen galerici Y.A.'dan 2 kangal sucuk, bir kutu lokum, bir karton sigara ve 2 bin 500 dolar istedi. Bunun üzerine polise giden Y.A., görevli memurun kendisinden rüşvet istediğini söyleyerek, şikayetçi oldu.25 adet 100 doların seri numaralarını alan polis ekipleri, paraları Y.A.'ya vererek, istenen sigara, lokum ve sucukla birlikte rüşvet talebinde bulunan memurun iş yerine gitmesini istedi. Polis ekipleri de A.C.'nin iş yerinin önünde beklemeye başladı. Elinde bir kutu ile dışarı çıkan A.C. resmi plakalı araca binip, hareket ettiği sırada polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada seri numaraları alınmış 2 bin 500 dolar, sucuk, sigara ve lokum çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan A.C. 'irtikap' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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