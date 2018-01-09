Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürlüğünün 2017 yılında suçu önleme ve suçla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, "Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerce Polis Sorumluluk Bölgesi dahilinde, 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında; 1 milyon 38 bin 603 kişinin GBT kaydı sorulmuş olup, 3 bin 951 aranan şahıs yakalanmıştır. 641.553 Araç kontrol edilmiş olup, 648 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmıştır. 10 bin 198 araç trafikten men edilmiş olup, 198 bin 574 araca cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 6 bin 250 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda; 5 adet uzun namlulu silah, 385 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 3 bin 12 adet fişek, 220 adet av tüfeği, 182 adet kurusıkı tabanca, 1593 adet kesici ve delici alet (6136 SKM kapsamı dışında) 154 bin 845 gr esrar maddesi, 32 bin 79 adet ectacy uyarıcı hap, 157.4 gr metamfetamin uyarıcı, 19 bin 525 gr bonzai (sentetik kannabinoid) 173 bin 530 paket kaçak sigara, 14 bin 191 litre kaçak içki ve 25 bin 826 adet çeşitli emtialar (elektronik cihazlar) ele geçirilmiştir. Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında; 1752 şüpheli yakalanmış olup, bu şüphelilerden 372'si tutuklanmıştır. 508'i denetimli serbestlik ve 664'ü de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplam 1172 kişi serbest kalmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce başta terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu şebekeleri ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdit ile sonsuz bir gayret ve azimle mücadele edilmekte olup, halkımızın huzur ve güvenliği hizmetlerine ilişkin görevler 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" dedi. - SAMSUN