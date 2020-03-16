Sucu mahallesi asfaltlanıyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hatay'ın her ilçesinde yıpranan yollarda yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı Sucu Mahallesi'nde beton asfalt çalışmalarına başladı.

Yolları ulaşıma uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, beton asfalt çalışmalarının tamamlanması ile halkın daha modern ve güvenli bir ortamda ulaşımlarını sürdürebileceklerini bildirdi.

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET VEREN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Kırıkhanlılar, araçlar ve yayalar için sıkıntı arz eden yollarda beton asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler aracılığıyla Hatay'ın her ilçesine eşit hizmet vererek halkın sorunlarına hızlı çözüm üreten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler