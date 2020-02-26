Suçlu bulunan Harvey Weinstein hastanelik oldu!
Cezasının netleşeceği 11 Mart tarihine kadar tutuklu kalmak üzere Rikers Adaları'ndaki cezaevine gönderilen ünlü prodüktör Harvey Weinstein yolda aniden fenalaştı.
26.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:47
Cezasının netleşeceği 11 Mart tarihine kadar tutuklu kalmak üzere Rikers Adaları'ndaki cezaevine gönderilen ünlü prodüktör Harvey Weinstein yolda aniden fenalaştı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Suçlu bulunan Harvey Weinstein hastanelik oldu!
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