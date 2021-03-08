Suçla mücadele isteğiyle seçtiği meslekte, Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olarak görevini sürdürüyor

Haksızlık ve suçla mücadele etmek isteğiyle girdiği meslekte başsavcılığa yükselen Hilal Bozdağ, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor.

Haksızlık ve suçla mücadele etmek isteğiyle girdiği meslekte başsavcılığa yükselen Hilal Bozdağ, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor.

Cumhuriyet savcılığı ve tetkik hakimliğiyle geçen 12 yılın ardından 2020 Yaz Kararnamesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) başsavcı olarak görevlendirilen Bozdağ, Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olarak gelecek nesillere örnek oluyor.

Malatyalı olan Bozdağ, AA muhabirine, en büyük hayalini gerçekleştirerek hukuk alanında çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mesleği tercih etmesinin nedenlerini anlatan Bozdağ, "12 yıldır icra ettiğim meslek hayatımın son 8 ayını Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak sürdürüyorum. Bu mesleği tercih etmem, lise yıllarında kurduğum hayallerle başladı. Özellikle suç ve suçlularla mücadelede var olma isteği, hayallerimi ve ideallerimi pekiştirdi." dedi.

Bozdağ, kadın olmanın, yaptığı meslekte dezavantajının bulunmadığını düşündüğünü dile getirdi.

"Kadın başsavcılarımız ve cumhuriyet savcılarımız görevlerini hiçbir imtiyaz beklemeden, erkek meslektaşlarımızla aynı şartlarda ve özveriyle yapıyorlar." ifadesini kullanan Bozdağ, öğrenimini sürdüren ve geleceğe umutla bakan çocuklara, bu işi kadınların da yapabildiğini göstermek, rol model olmak için çabaladığını belirtti.

"Erkek meslektaşlarımızdan bir farkımız yok"

Savcı olarak çalıştığı ilk görev yerinde yaşadığı bir anısını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"O tarihe kadar hiç kadın cumhuriyet savcısıyla çalışmamış olan rütbeli bir kolluk amirinin, 'Nasıl hitap edeceğim, nasıl talimat alacağım?' şeklinde paniklediğini ve bocaladığını duyduğumda bu duruma şaşırmış ve tebessüm etmiştim. Daha sonra bu arkadaşımızla kaliteli bir çalışma ortamı yakaladık, erkek meslektaşlarımızdan bir farkımız olmadığını da göstermiş olduk. Birçok ilde ve ilçede halkımız tarafından kadın savcı ve hakimlere 'savcı bey, hakim bey' şeklinde seslenildiğine bizzat yaşadığım olaylarla da şahit oldum. Ancak bunun dile yerleşmiş bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterli bilgi ve donanıma sahipseniz toplum tarafından kabul ve saygı görüyorsunuz."

Bozdağ, kadının Türk toplumundaki yerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Buna rağmen kadına yönelik şiddet vakaları yaşandığını ifade eden Bozdağ, "Bir kadın başsavcı olarak yetki alanımızdaki bu tarz vakalarda, yine kanuni yetkilerimiz dahilinde hızlıca gerekli işlemleri yapıyoruz." diye konuştu.

Hilal Bozdağ, kadınlara hak ettiği saygının gösterildiği, bir gün değil her gün değer gördükleri, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmadıkları bir yaşam ümidiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz