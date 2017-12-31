Suça Sürüklenen 3 Çocuk Gözaltına Alındı

Adana'da tadilat nedeniyle boşaltılan bir ilköğretim okuluna hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 3 çocuk şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde tadilat nedeniyle boşaltılan Nejdet Kahraman İlkokulunun kapısındaki zincirin kırılarak 3 kişinin içeriye girdiğini gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polisi görüp kaçan kişiler, yapılan takip sonucu yakalandı.



Yaşları 18 yaşından küçük olduğu belirlenen kişiler, suça sürüklenen çocuk şüpheli olarak gözaltına alındı.