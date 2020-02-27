Suça karışma ceza alma
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Suça karışma ceza alma

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve alkol satan iş yerlerinde bilgilendirmelerde bulundu.

27.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:38
Suça karışma ceza alma

İlçe ekipleri, tütün ve alkol satan iş yerlerinde bilgilendirmelerde bulundu.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Seydikemer Kaymakamlığının vatandaşla buluşma toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Seydikemer ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından okul çevrelerinde ve ilçe merkezinde Tütün ve tütün mamulleri ile Alkol satışı yapan işletmelerde 18 yaşından küçüklere bu ürünlerin satılamayacağı ve sunulamayacağı konularında bilgilendirmelerde bulunarak broşür dağıttı.


Vatandaşlar ve işletme sahipleri yapılan uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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