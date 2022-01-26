Suç yuvası metruk binalara yıkım

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Yunuseli Mahallesi Çağlayan Sokak'ta tehlike arz eden metruk bir binayı yıktı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sorunların hızlı çözümü için çalışan Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Özellikle uyuşturucu kullanıcılarının mesken edindiği metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine de yol açtığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu meselenin çözümü için muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde bu soruna karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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