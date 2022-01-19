Suç üstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
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Suç üstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Suç üstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince suç üstü yakalanan uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince suç üstü yakalanan uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde E.A. adlı şüphelinin uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alırken E.A., polis ekiplerince suç üstü yakalandı. Metamfetamin maddesi sattığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin ile kubar esrar bulundu. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin liranın üzerinde paraya da el kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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