Suç örgütünün lideri de yakalandı

21.10.2019 14:07

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep merkezli 5 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonun devamında örgüt lideri de yakalandı.



Geçtiğimiz günlerde Gaziantep merkezli İzmir, Denizli, Mersin ve Konya'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 19 şahsa yönelik yapılan operasyonun devamında örgüt lideri de yakalandı. Örgüt lideri olduğu belirlenen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce yapılan operasyonlarda 14 şahıs yakalanmış, 3 şahıs tutuklanmıştı.



Yakalanan şahısların suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma suçlarından uzun süredir arandıkları belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA