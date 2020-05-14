Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada
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Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada
14.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:24

Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

ÇORUM - Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlardan 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait işyerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız, bu tabancalara ait 324 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş, 4 senet, 20 bin TL para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital maryal ve belge ele geçirilmiş ayrıca kentte faaliyet gösteren bir kısım fırın işletmelerinde yapılan aramalarda da bu suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara da el konulmuştu.

Suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

Kaynak: İHA

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