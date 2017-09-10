Suç Örgütü Üyeliğinden Aranan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da suç örgütü üyeliğinden aranan ve polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında suç örgütlerine yönelik Samsun merkezli Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini de kapsayan operasyonda 29 kişiyi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen çete lideri olduğu iddia edilen E.A. ile birlikte 17 kişi tutuklanmış, 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili firarda bulunduğu ileri sürülen A.A., KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN