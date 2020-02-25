Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı

25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12

Organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu bazı şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 58 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 19 silah, 3 tüfek, bir çelik yelek, mermi, çek ve senetler de ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan, 36 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin, "yağma, tehdit', ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, organize suç örgütü kurmak veya yönetmek ve suç örgütü üyeliği" gibi suçlardan tutuklanmasına hükmederken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Bu arada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli ise 18 Şubat'ta Kartal Adalet Sarayına sevk edilmiş, bu kişilerden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA