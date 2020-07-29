Suç örgütü operasyonunun "drone" görüntüleri paylaşıldı
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Suç örgütü operasyonunun "drone" görüntüleri paylaşıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki silahlı suç örgütüne yönelik 13 zanlının gözaltına alındığı operasyonun "drone" görüntüleri paylaşıldı.

29.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:57

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki silahlı suç örgütüne yönelik 13 zanlının gözaltına alındığı operasyonun "drone" görüntüleri paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, operasyon anına ait "drone" görüntülerine basınla paylaştı.

Görüntülerde, özel harekat polislerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi yer alıyor.

Bir adreste ise polis ekiplerinin girmek istediği evin kapısında pitbull cinsi köpekle karşılaştığı görülüyor. Polislere saldırmaya çalışan köpeği sahibi gelerek sakinleştiriyor. Sahibinin köpeği içeri alması üzerine polis eve giriyor.

Polis, operasyon esnasında adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İlçede, iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 13'ü yakalanmış, birinin ise hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği namlusu, 47 fişek, 5 senet ile borç ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirilmişti.

İki grubun, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, tehdit, yağma, ikamet ve araç kurşunlama gibi 12 suça karıştığı belirtilmişti.

Suç örgütü operasyonunun 'drone' görüntüleri paylaşıldı

Kaynak: AA

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