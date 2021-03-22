Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

22.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:31
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile özel harekat ekiplerinin desteğiyle Aydın'ın Çine ilçesinde şikayet üzerine iki aydır polis ekiplerinin takibinde olan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj olaylarına karışan şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda M.A., E.A, İ.A, F.A., T.O., U.U., A.E., A.K.K. ve bir yaşı küçük şahıs gözaltına alınmıştı. 11 ayrı adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 1 adet kalaşnikof, kalaşnikofa ait 4 şarjör, 70 makineli tüfek mermisi, 6 av tüfeği, 1 pompalı, 6 kurusıkı tabanca, 4 tane kuru sıkı sürgüsü, 34 kurusıkı fişeği, 135 adet av tüfeği fişeği, 2 kama, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 sustalı bıçak, 1 çelik yelek ve bir miktar narkotik madde ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çine Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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