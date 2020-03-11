Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:09
Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Gümbet Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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