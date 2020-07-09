Suç örgütü operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suç örgütü operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

Bolu merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve daha önce yakalanan 17 kişiden 8'inin tutuklandığı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı.

09.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:07

Bolu merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve daha önce yakalanan 17 kişiden 8'inin tutuklandığı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda T.B. (51) F.A. (39) ve Ş.İ. (38) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerden 8'i tutuklanmış, 9'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç örgütü operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı Dünya
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan teknik direktör Manuel Pellegrini, Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan teknik direktör Manuel Pellegrini, Real Betis ile 3 yıllık sözleşme...
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Ebru Gündeş Çağla Şıkel
Spor Podolski Fatih Terim Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Suç örgütü operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:42:27. #1.15#
title