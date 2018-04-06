Suç Örgütü Operasyonu - Tutuklananların Sayısı 22'ye Yükseldi

Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda paravan şirketler üzerinden kamu kurumlarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık 60 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, teknik ve fiziki takibin ardından Elazığ, İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 16 Şubat'ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 20'si tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

"Kamu, tespit edilen kısmıyla 60 milyon lira zarara uğratılmıştır"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç örgütünün farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla "ticari faaliyetler" adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığının belirlendiği bildirilmiş, şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt yöneticilerinin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'daki farklı şirket ve kişiler üzerinden hayali ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi veya üyelerinin usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır. Özel tüketim vergisine tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

Söz konusu mevzuat kapsamında sadece bir günde yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon lira aktarıldığı ve meblağın örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi. Kamu, bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon liradan fazla zarara uğratılmıştır."