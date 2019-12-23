Suç örgütü operasyonu
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Suç örgütü operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:15
Suç örgütü operasyonu

'nın ilçesinde, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları belirlenen gruba yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından yasa dışı yollarla birçok kişinin gayrimenkulüne el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik harekete geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri iddia ediliyor.

Kaynak: AA

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: Suç örgütü operasyonu
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