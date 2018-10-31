Suç Örgütü Liderliğinden Aranan Şahıs Adliyeye Teslim Oldu

Suç Örgütü Liderliğinden Aranan Şahıs Adliyeye Teslim Oldu

Samsun’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine giderek teslim oldu.

Suç Örgütü Liderliğinden Aranan Şahıs Adliyeye Teslim Oldu

Samsun'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine giderek teslim oldu.

Samsun'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve hakkında birçok suçtan polis tarafından aranan Uğur Demiröz (30), akşam saatlerinde Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Samsun Adliyesine giderek teslim oldu. - SAMSUN

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