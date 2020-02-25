Suç örgütü lideri Yakup Süt tutuklandı

25.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:52

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon yapılan adreslerde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca 19 silah, 3 tüfek, çelik yelek, mermi, çek ve senet ele geçirilmişti.



Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'yağma', 'tehdit', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'kasten yaralama' ve 'organize suç örgütü kurmak veya yönetmek', 'örgüt üyeliği' suçlarından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 33'ü tutuklama 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan gözaltına alınan 18 şüpheli ise 18 Şubat'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 3'ü ev hapsi cezası almış, 3'ü adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmış, 8'i ise serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA