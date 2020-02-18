Suç örgütü lideri Yakup Süt soruşturmasında yeni gelişme

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Yakup Süt ve beraberindeki 52 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı. Suç örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 34 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta çıkar amaçlı suç örgütü lideri Yakup Süt ve beraberindeki 52 adamına operasyon düzenlemiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilmişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yakalanan 22 kişilik alt grubun emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Suç örgütü üyelerinden 4'ü serbest kalırken 18'i Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan 3'üne ev hapsi, 3'üne 'adli kontrol' hükümleri uygulanırken, 8 şüphelinin ise savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.



Suç örgütü lideri Yakup Süt ve beraberindeki 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İlerleyen günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA