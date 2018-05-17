Suç Örgütü Lideri Volkan Rençber, Kadıköy'de Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce uzun süre aranan suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İKİ AYRI CİNAYET VE BİR ÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

İki ayrı cinayet olmak üzere bir çok suçtan aranan suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'in grubuna yönelik 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, firari durumdaki Rençber'in yasa dışı yollarla Bosna Hersek'e kaçtığı tespit edilmişti.

KADIKÖY MODA'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber'in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber'in Kadıköy Moda'da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Rençber'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber'in grubuna yönelik 20 Ocak'ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek'e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.