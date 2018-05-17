Suç Örgütü Lideri Volkan Rençber, Kadıköy'de Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Volkan Rençber'in bir süre önce yurda girdiğini belirlemişti. Kadıköy'de yapılan operasyonda Rençber yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce uzun süre aranan suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İKİ AYRI CİNAYET VE BİR ÇOK SUÇTAN ARANIYORDU
İki ayrı cinayet olmak üzere bir çok suçtan aranan suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'in grubuna yönelik 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, firari durumdaki Rençber'in yasa dışı yollarla Bosna Hersek'e kaçtığı tespit edilmişti.
KADIKÖY MODA'DA YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber'in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber'in Kadıköy Moda'da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Rençber'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber'in grubuna yönelik 20 Ocak'ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek'e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.
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SONRA DERLER BU ÜLKE NEDEN GELİŞMİYOR AKLI FİKRİ AZ ÇALIŞMA KOLAY PARA HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK GASP DARP NASIL AVRUPAYI YAKALAYACAĞIZ ŞİMDİ 10 YAŞINDA KIZ BİLE TELEFON BAĞIMLISI OLARAK YETİŞİYOR ANCA ONA RESİM AT BUNA YORUM AT BOŞ İŞLER BOŞ İNSANLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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yorumlar harika sonuçCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence bu mafya bozuntuları terör örgütleriyle eşdeğerdir. . Kim devlet yetkisi dışında cebine bıçak, silah koyup insanlara zarar veriyorsa derhal en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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burnu kumar masasında kırılan başbakanlar ve her ilçeyi yöneten mafya sürecinden sonra komedimisiniz siz trollerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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reis hallederCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır