Suç örgütü lideri Arabacı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suç örgütü lideri Arabacı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan ve gözaltına alınan, adi suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı.

Suç örgütü lideri Arabacı tutuklandı
09.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:13

İzmir'in Çeşme ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan ve gözaltına alınan, adi suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı'yı gözaltına aldı. Lüks aracında ele geçirilen adi suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevkinin ardından hakim karşısına çıkan Arabacı, tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz'da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme'de gözaltına Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor Güncel
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı Spor
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Güncel
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Güncel
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı Magazin
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Coşkun Sabah Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Otobüs Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Suç örgütü lideri Arabacı tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 16:41:03. #1.14#
title