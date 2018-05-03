Ünlü Mafya Lideri Alaaddin Saral Yakalandı

Ünlü Mafya Lideri Alaaddin Saral Yakalandı

Ünlü mafya lideri Alaaddin Saral, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.

Ünlü Mafya Lideri Alaaddin Saral Yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.

ÜNLÜ MAFYA LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı Eyüpsultan'da bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

VATAN EMNİYETE GETİRİLDİ

Saral, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.