Ünlü Mafya Lideri Alaaddin Saral Yakalandı
Ünlü mafya lideri Alaaddin Saral, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.
ÜNLÜ MAFYA LİDERİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı Eyüpsultan'da bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.
VATAN EMNİYETE GETİRİLDİ
Saral, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
YORUMLAR (4)
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Beter olun laCevap Yaz Yayından Kaldır
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devlet yol verdigi sürece bunlar bitmet.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gördük allah yolunda mafya işid ..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Mafya dedikleri şey nedir açıklarmısınız.. Çalışmadan zorbalık yapan Etrafına çakalları toplayan Sözde fakiri kollayıp zengini ezen Ama malesef onlar cehennem için sadece yerlerini ayarlayan korkaklardır.. ALLAH yolunda bir mafya gördünüzmü hiç.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır