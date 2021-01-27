Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor
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Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

27.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:02
Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Afyonkarahisar'daki et entegre tesisini tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satmaya çalıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar'daki et entegre tesisini tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satmaya çalıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet A, Erhan K. ve Mehmet S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan S.Ç. savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sanıklardan Erhan K. ile birkaç yıl önce tanıştım. Ben web tasarım ve sosyal medya ile ilgili konularda çalışıyorum. Kendisine de hizmet verdim, bu nedenle ücret almış olabilirim. " diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

İş insanı Mehmet S, Afyonkarahisar'daki kendisine ait et entegre tesisini 2017 yılında satışa çıkarmıştı. Tesisin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli ünlü restoran zinciri sahibi Yusuf A'ya 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoranların sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmış, suç örgütü kurdukları öne sürülen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Dava açılan sanıklardan tutuklu olan 6'sı, 19 Ekim 2020'deki duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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