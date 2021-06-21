Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi
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Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi

Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 28 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı oldukları iddia edilen Turhan Döner'e 60 yıla kadar, Emirhan Döner'e de 45...

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 28 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı oldukları iddia edilen Turhan Döner'e 60 yıla kadar, Emirhan Döner'e de 45 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgütün elebaşılığını sanıklar Turhan Döner ve Emirhan Döner'in üstlendiğini belirterek, bazı eylemlerin bu iki sanığın katılımı veya talimatıyla yapıldığı kaydedildi.

Mütalaada, suç örgütünün elebaşılığını yaptığı belirtilen sanıklardan Turhan Döner hakkında "Silahlı suç örgütü yöneticisi olmak", "tefecilik", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık diğer sanık Emirhan Döner'in ise "Silahlı suç örgütü yöneticisi olmak", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 45 yıla kadar hapisle cezalandırılasını talep etti.

Mütalaada, diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olmak", "tefecilik", "nitelikli kasten yaralama", "zincirleme olarak silahla tehdit", "suçluyu kayırma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "zincirleme olarak ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyordu.

Sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri belirtilen iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan 9 yıldan 178 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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