Suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de Antalya'da, koruması K.Z. tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, 2 Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Elebaşılığını N.C.'nin yaptığı organize suç örgütünün üyeleri olduğu iddia edilen şüpheliler N.A., C.K., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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