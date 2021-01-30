Suç örgütlerinin isimlerini kullanıp tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, bazı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak, vatandaşları tehdit ettiği belirlenen N.G., yakalanarak gözaltına alındı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, bazı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak, vatandaşları tehdit ettiği belirlenen N.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak ilçede vatandaşları tehdit ettiği ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen N.G.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. N.G.,emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ