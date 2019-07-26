Suç örgütlerine silah temin eden 3 farklı gruba yönelik baskınlar (2)

Ankara merkezli 7 ilde, uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden üç farklı gruba yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden üç farklı grubu yaklaşık bir yıldır teknik ve fiziki olarak takip eden Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Ankara'nın yanı sıra Antalya, Bartın, Düzce, Kırıkkale, İstanbul ve Çankırı'da önceden belirlenen ve aralarında imalathane olarak kullanılan yerlerin de bulunduğu 76 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"3 Köşe" adı verilen operasyonda şüpheliler ile 67 ruhsatsız tabanca, 40 ruhsatsız tüfek, bin 50 fişek, 2 namlu, 9 şarjör ile yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ele geçirdikleri kaçak ve çalıntı silahların seri numarasını sildikleri, kuru sıkı tabancaları, namlu ve mekanizmalarını değiştirerek gerçek silaha çevirdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamındaki ara yakalamalarda gözaltına alınan 34 kişi ile yakalanan şüpheli sayısı 81'e ulaştı. Ara yakalamalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlandığı, diğer illerde yakalananların ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA