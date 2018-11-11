İçişleri Bakanlığından Resmi Açıklama: Asayiş Suçlarında Yüzde 25'lik Azalma Sağlandı

Çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı. 2018 yılının 10 aylık döneminde mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında yüzde 25.5 azalma meydana geldi.

SUÇLARI CİDDİ ORANDA AZALTTI

Asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 10 ayında yüzde 25.5'lik azalma sağlandı. Ayrıca 2017 yılının 10 ayılık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38 iken, bu yıl bu oran yüzde 6 artış göstererek yüzde 44'e ulaştı.

YOĞUN İŞLENEN ASAYİŞ SUÇLARINDA AZALMA YÜZDE 25,5

Bu yılın 10 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 azaldı. Bu yılın 10 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 44'ü aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 35,5, EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 33 AZALDI

Geçen yılın 10 aylık dönemine göre bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre oto hırsızlığında yüzde 35.5, otodan hırsızlıkta yüzde 33, ikametten hırsızlıkta yüzde 28, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 26, yankesicilikte yüzde 24.5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 23, kapkaçta yüzde 21, yağmada (gasp) yüzde 13, dolandırıcılıkta yüzde 6.4 oranında düşüş yaşandı.