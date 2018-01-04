Suç makinesine gece baskını

Cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti tehdit gibi 14 suçtan yakalama kararı bulunan İbrahim Halil Doğruer gece baskınıyla yakalandı

Yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştiren şahsın, PKK sempatizanı olduğu belirlendi



GAZİANTEP - Gaziantep'te cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik gibi 14 suçtan yakalama kararı bulunan İbrahim Halil Doğruer, polisin gece baskınıyla ele geçirildi. Yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştiren şahsın PKK sempatizanı olduğu belirlendi.

Gaziantep'in tanınmış galericisi Savaş Cengiz, 21 Nisan 2017 akşamı lüks aracının içinde kaleşnikoflu saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan bir aracın içindeki kişilerce ateş açılan Sav Cengiz başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Olay yerinde ise 39 mermi kovanı bulundu. 13 Kasım 2017 günü, Doğan Taşçı tabanca ile vurularak ağır yaralandı. 12 Aralık 2017 gecesi ise Fehmi Amaç evinde kaleşnikofla vurularak öldürüldü. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk sökülmüş halde sokakta bulundu. Gaziantep polisi yaptığı çalışmada 3 saldırıyı da İbrahim Halil Doğruer'in gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, sürekli adres ve kılık değiştiren 31 yaşındaki Doğruer'in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada Doğruer'in Gaziantep Beydilli Mahallesi'nde bir evde gizlendiği yönünde bilgi aldı. Ev takibe alan polisler, Doğruer'in evde olduğu belirleyince dün gece 22.00 sıralarında Özel Harekat Timleri ile birlikte eve girdi.

İbrahim Halil Doğruer kıskıvrak yakalayan ekipler, üzerinden ise C.G adına düzenlenmiş sahte kimlik buldu. Doğruer'in bulunduğu evin sahibi olan ve delilleri kararttığı ileri sürülen N.A isimli şahıs da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Glock tabanca ve 58 mermi ele geçti. Doğruer'in karıştığı olaylardaki suç delillerinin elde edilmesi için bağlantılı adreslere düzenlenen operasyonlarda 1 adet Thomson tabanca, 37 mermi, 2 gram uyuşturucu ele geçti.

Hastaneyi boşaltıldı

Gözaltına alınan Halil İbrahim Doğruer'i sağlık kontrolü için hastaneye götüren ekipler, hastane içerisinde ve bahçesinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Hastane içerisindeki görevliler hariç herkes dışarı çıkartıldı. Ekipler saldırı ihtimaline karşı zanlıyı araçtan çıkarmadı. Araca doktoru götüren ekipler, şahsın sağlık kontrolünü polis aracında yaptırdı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

14 dosyadan aranan Doğruer'in karıştığı suçlardan hakkında 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Polis, Doğruer'in PKK sempazitanı olduğuna yönelik bulgulara da ulaştı.