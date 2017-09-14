Suç Makinesinden Gazeteciye Tehdit: Çıkışta Görüşürüz

Gaziantep'te farklı suçlardan 128 dosyası bulunan dolandırıcılık zanlısı, kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çıkışta görüşürüz seninle. Ekmeğinden ederim seni" diyerek tehdit savurdu.



Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekipleri, son bir yıl içerisinde Gaziantep ve Çevre illerden 500 bin TL tutarında dolandırıcılık iddiasıyla yaptıkları araştırmada Kadir Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında çeşitli suçlardan 128 dosyası bulunan ve 7 farklı suçtan arandığı belirlenen zanlı, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.



Adliyeye şort ile giden ve saçını taradığı görülen zanlı, gazetecilere ilginç ifadeler kullandı. Rahat tavırları dikkat çeken zanlı, "Savcılık bırakırsa ne yapacaksın, benim yüzümü gösteriyorsun" dedi. Gazetecinin "Bırakılırsan, serbest bırakıldı yazarız" cevabı üzerine ise zanlı, "Olur mu bırakıldı diye yazsan. Benim resmimi niye çekiyorsun. Sanki adam öldürdük. Adamın asabını bozuyorlar ya" dedi.



Gazetecinin işini yapmaya devam etmesi üzerine ise zanlı, "Çek çek, kardeş iyi çek. Selamı mı da söyle. Gıcıklığıma çekiyorsun, kardeş. Çıkışta görüşürüz seninle. Ekmeğinden ederim seni" diye konuştu. Polis ekipleri zanlıyı araca bindirerek, Gaziantep Adliyesine götürdü.



Öte yandan zanlının internet üzerinden gıda malzemesi satan firmalara ve çiftçilere ulaşarak, aldığı gıda ürünleri alıp, parasını daha sonra parasını ödeyeceğini söyleyerek insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Zanlının bu yöntemle son bir yıl içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.



(Abdülkadir Güneş / İHA)