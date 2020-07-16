Suç makinesi yakayı ele verdi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan şahın GBT sorgusunda 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan şahın GBT sorgusunda 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli F.K.'nın kasten adam öldürme suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan F.K. isimli şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama sonucu şüphelinin kasten öldürme, silahla tehdit, parada sahtecilik gibi toplam 7 ayrı dosyadan arandığı ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca şüphelinin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA