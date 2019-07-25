Suç makinesi yakalandı

Eskişehir'de dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti ve mala zarar verme gibi birçok suç kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar mahallesi Y. Büyükerşen caddesi üzerinde devriye gezen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelenilen Y.C., polis ekiplerini fark edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının onlarca suçtan arandığını ortaya çıktı. Zanlının, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesince "Hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", Bursa Sulh Ceza Mahkemesince "Mala zarar verme", Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık", İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı belirlendi.

Öte yandan zanlının ayrıca aralarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve diğer asayiş konularında 28 ayrı suç kaydının bulunduğu, emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA