Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon -Narkotik köpeği karbon, klozete dökülen uyuşturucuyu 3 saniyede buldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 ve 5 adet suç kayıtları bulunan 2 uyuşturucu satıcısının ikametlerine operasyon düzenlendi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

-Narkotik köpeği karbon, klozete dökülen uyuşturucuyu 3 saniyede buldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 ve 5 adet suç kayıtları bulunan 2 uyuşturucu satıcısının ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden biri gözaltına alınırken diğer şüpheli yakalanamadı. Yakalanamayan şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, operasyona katılan narkotik köpeği karbon, klozete dökülmüş uyuşturucu maddeyi 3 saniye içerisinde buldu. Karbon'un uyuşturucu maddeyi bulma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi, JASAT, Side Jandarma Karakol Komutanlığı, Trafik Timi ve OYİT ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 adet suç kaydı bulunan D.K. ve 5 adet suç kaydı bulunan B.E. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı. Bunun üzerine şahısların ikametlerinde Narkotik Köpeği Karbon 'un da görev yaptığı aramada, satışa hazır 2 paket halinde 18 gram Metamfetamin,2 adet 500 gramlık kilitli poşet, 1 adet hassas terazi, poşet içerisinde 5 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu madde alış veriş not kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli B.E. gözaltına alınırken, D.K. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

 Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi

Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi

 4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title