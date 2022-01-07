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Suç makinesi uyuşturucu taciri yakalandı

Suç makinesi uyuşturucu taciri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, JASAT, Side ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 'Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 11 suç kaydı bulunan H.B. düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda yapılan aramada satışa hazır 110 gram metamfetamin ile satışa hazır 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. - ANTALYA

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