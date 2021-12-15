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Suç makinesi uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Suç makinesi uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, 15 farklı suç kaydı bulunan şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, 15 farklı suç kaydı bulunan şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

Manavgat'ta 15 farklı suç kaydı bulunan Ö.Y. (56) isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı şahsı takibe aldı. Yaklaşık 4 saatlik fiziki takip sonucunda Ö. Y., 16 suç kaydı olan M.A.Ü.'ye (29) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Operasyonda yapılan aramada 40 gram skunk, 13 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.A.Ü'ye uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılırken, Ö.Y. uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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