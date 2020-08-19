Suç makinesi tutuklandı Antalya'da hakkında birçok suçtan yakalama emri ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da hakkında birçok suçtan yakalama emri ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında değişik il ve ilçe mahkemelerince 18 dosyadan yakalama emri bulunan "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini etrafına istihbaratçı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen N.K. yakalandı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA