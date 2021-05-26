Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
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Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı

Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 7 yıldır aranan ve 7 ayrı suç dosyasından 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı.

Osmaniye'de "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 7 yıldır aranan ve 7 ayrı suç dosyasından 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı.

Osmaniye'de "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 7 yıldır aranan ve 7 ayrı suç dosyasından 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Şanlıurfa'da olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.Ş.'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ş. isimli şahıs saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kardeşi adına sahte kimlik düzenlendiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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