Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
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Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada

12.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:56
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada

İSTANBUL'da 1 ay içinde 3 otomobil çalan 2 otomobilden hırsızlık yapan biri kadın 2 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da 1 ay içinde 3 otomobil çalan 2 otomobilden hırsızlık yapan biri kadın 2  kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansırken, daha öncede 33 kez yakalanan F.G. (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Zeytinburnu, Şişli, Güngören ve Kağıthane'de  son bir ay içerisinde 3 otomobil hırsızlığı ve 2 otomobilden hırsızlık üzerine polis inceleme başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kamera görüntülerininden şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti. Önceki gün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda F.G.(19) ve kadın şüpheli S.P.(22 gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu hırsızlık Büro amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden 19 yaşındaki  F.G.'nin daha önceden 25 kez 'otodan hırsızlık', 2 kez 'mala zarar verme', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 4 kez 'hırsızlık',  'Taksirle yaralama' olmak üzere toplam 33 kez yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca hakkında yakalama kararı bulunduğu da öğrenildi. Kadın şüpheli S.P.'nin ise daha önceden oto hırsızlığı, otodan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 5 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin  araçlara yanaşarak el feneri ile içlerini kontrol ettikleri çalacak bir şey gördüklerinde harekete geçtikleri görüldü. Şüphelilerin tornavida yardımıyla otomobillerin kapılarını açarak içlerini boşaltmaları ve düz kontakla çalıştırdıkları araçları çalma anları da saniye saniye kameraya yansıdı. Şüphelilerin bazı olaylara motosikletleriyle geldikleri otomobillerden çaldıklarını motosikletlerine yükleyerek kaçtıkları görüldü.


- İstanbul
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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