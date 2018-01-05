Suç Makinesi Metruk Binada Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 suçtan kaydı bulunan, 4 suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, metruk binada uyuşturucu kullanırken yakalandı. Şahsın üzerinden sahte kimlik de çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sırasında, İpek Mahallesi 420. Sokak'taki metruk bir binada iki şahsı fark etti. Şahıslar, kendilerinden şüphelenen polisin kontrol amaçlı yaklaştığını fark edince, kaçmaya başladı. Şahıslar kovalama sonucu kıskıvrak yakalanırken, metruk binada yapılan incelemede uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Şahısların üst aramasını yapıp, kimliklerini de inceleyen polis, birinin A.K. diğerinin ise, E.D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle B.D. isimli şahıs olduğu tespit etti. Yapılan sorgulamada B.D.'nin yağma, hırsızlık, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kapkaç, yankesicilik, ateşli silahlar kanununa muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan kaydının bulunduğu, 4 ayrı suçtan arandığı ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunup, cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslardan B.D. bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN