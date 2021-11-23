Suç makinesi jandarmadan kaçamadı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Köprübaşı ve Salihli ilçelerinde jandarmanın sorumluluk sahasındaki iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 ayrı suçtan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Manisa'nın Köprübaşı ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında iş yerinden hırsızlık şüphelisi olarak aranan A.P. (41) isimli şahıs Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Turgutlu 9. JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Turgutlu ilçe merkezinde yakalandı.

Turgutlu'da yakalanan A.P.'nin 4 ayrı suçtan toplam 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, hükümlü sevk edildiği Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

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