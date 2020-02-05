Suç makinesi infaz dedektiflerinden kaçamadı
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Suç makinesi infaz dedektiflerinden kaçamadı

Adana'da internet üzerinden dolandırıcılık, başkasının kartını kullanma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi 49 ayrı suçtan yargılandığı davalarda 31 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

05.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:26
Suç makinesi infaz dedektiflerinden kaçamadı

'da internet üzerinden dolandırıcılık, başkasının kartını kullanma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi 49 ayrı suçtan yargılandığı davalarda 31 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, 2017 yılından bu yana "internet üzerinden dolandırıcılık, başkasının kartını kullanma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tehdit" gibi 49 ayrı suçtan yargılanan ve 31 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü Ömür S.'nin (27) Adana'da olduğunu tespit etti. Polis hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün yakalanmamak için Adana'nın zengin mahallelerine takıldığı ve Turgut Özal Bulvarı'nda olduğu saptandı. Bu tespitin üzerine harekete geçen polis, hükümlünün bulvarda bir aracın içinde olduğunu belirledi. Hükümlüyü yakalamak için bir süre aracı takip eden infaz dedektifleri, aracın önünü kesip hükümlüyü yakaladı. Emniyete getirilen Ömer S., işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonra cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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