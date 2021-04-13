Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı Suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera incelenerek yakalanan zanlı tutuklandı Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü...

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

Suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera incelenerek yakalanan zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 28 Mart 6 Nisan tarihleri arasında çalınan bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında 112 adet güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler hırsızlık zanlısının daha önceden kaydı olan K.U. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından K.U. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ersin Korkut Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:06:12. #1.15#
title