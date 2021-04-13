Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı Suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera incelenerek yakalanan zanlı tutuklandı Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü...

Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

Suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera incelenerek yakalanan zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 28 Mart 6 Nisan tarihleri arasında çalınan bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında 112 adet güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler hırsızlık zanlısının daha önceden kaydı olan K.U. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından K.U. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA