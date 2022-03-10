KASTAMONU (İHA) - Suç makinesi hırsızı karda bıraktı ayak izleri ele verdi

Babasının oto tamirhanesine bırakılan araçla hırsızlık yapan şahıs Jasat'tan kaçamadı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bırakılan aracı kullanarak girdiği dükkanı soydu. Ekiplere yakalanmamak için ormana kaçan suç makinesi şahıs, JASAT timleri tarafından karda bıraktı ayak izleri takip edilerek yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir dükkandan bin TL para, çok sayıda sigara ve 60 litre benzin çalındı. Durumu fark eden dükkan sahibi D.Y.'nin ihbarı üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, olayı gerçekleştirilen şahsın E.S. olduğu tespit etti. Olay ilgili araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, E.S.'nin babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bir vatandaş tarafından emanet edilen araçla hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

Karda bıraktığı ayak izlerini takip ettiler

Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Şahıs, kendisini durdurmak isteyen ekipleri fark edince araçla kaçmaya başladı. Şahsın kullandığı araç Doğanyurt- Cide karayolunda jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan işen şahıs, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Ekipler karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek yerini tespit ettikleri E.S.'yi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.

Suç makinesi hırsız tutuklandı

Şahsın bırakarak kaçtığı araçta arama yapan ekipler, D.Y.'nin dükkanında çalınan çok sayıda sigara ve benzinler ele geçirildi. E.S.'nin evinde yapılan aramalarda da çalınan sigaraların bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S.'nin daha önce de Kastamonu'nun sahil kesimindeki birçok iş yerinden hırsızlık yaptığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Şahıs jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.