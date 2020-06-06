Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
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Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü

KONYA'da, bir süre önce cezaevinden çıkan Ahmet Ü. (36), tartıştığı dini nikahlı eşi Nargül Yıldız'ı (47) evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
06.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:42

KONYA'da, bir süre önce cezaevinden çıkan  Ahmet Ü. (36), tartıştığı dini nikahlı eşi Nargül Yıldız'ı (47) evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerinin baskınıyla yakalanan Ahmet Ü.'nün 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yeni Bahçe Mahallesi 17194 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dini nikahlı eşi Nargül Yıldız ile 2 gün önce kavga ederek şiddet uyguladığı öne sürülen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Ü., bugün de evinin önüne gelerek, Yıldız'a telefonunun sürekli meşgul olduğunu bahane ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ü., motosikletine sakladığı pompalı tüfeği alarak Nargül Yıldız'a ateş açtı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız, yerde hareketsiz kaldı. Silah seslerini duyup sokağa çıkan Yıldız'ın yakınları, talihsiz kadını kanlar içerisinde buldu. Bu sırada Ahmet Ü. de havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nargül Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS BASKINIYLA YAKALANDI, 44 SUÇ KAYDI ÇIKTIOlaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nargül Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak kaçan Ahmet Ü.'nün peşine düştü. Ahmet Ü.'nün olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki halasının evine kaçtığını tespit eden ekipler, evin etrafını sardı. Evden çığlıklar gelmesi üzerine polis baskın yaparak, suç aletiyle birlikte Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı. Ahmet Ü.'nün gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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