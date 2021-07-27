Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı
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Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı

Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri, gazetecilere terlik fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

İnegöl'de alışveriş merkezlerinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu yakalandılar.

Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler Orhan E.(43)., Sıla E.(13) ve Aleyna Ş.(25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine getirildikleri esnada gazetecilerin görüntü aldığını fark edince küfürler yağdırıp tepki gösterirken, Sıla E. ayağındaki terliği çıkartıp gazetecilere fırlattı.

Sağlık raporu alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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