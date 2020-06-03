Suç makinesi 5 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı
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Suç makinesi 5 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı

Denizli'de adam öldürme ve uyuşturucu ticareti yapma gibi 24 ayrı suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2015 yılından beri aranan şahıs oluşturulan özel ekip tarafından saklandığı dağ evinde yakalandı.

Suç makinesi 5 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı
03.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:12

Denizli'de adam öldürme ve uyuşturucu ticareti yapma gibi 24 ayrı suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2015 yılından beri aranan şahıs oluşturulan özel ekip tarafından saklandığı dağ evinde yakalandı.

Denizli'de hakkında adam öldürme, uyuşturucu ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik ve yağma gibi 24 ayrı suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası olan E.A. (51) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, 2015 yılından beri aranan E.A.'yı arama çalışmaları başlattı. Muğla'nın Menteşe ilçesi Taşlı mevkiinde bir dağ evinde olduğu tespit edilen E.A.'ya operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan E.A., Denizli'de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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